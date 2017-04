Samedi, place à l'épreuve ultime !

Retrouvez la première émission consacrée aux Epreuves Ultimes, dernière étape avant les Grands Shows en Direct de cette sixième saison ! Le rendez-vous est donné aux Talents sauvés par leur Coach pendant les Battles de ces dernières semaines. Au programme samedi prochain : de l’émotion, des performances toujours plus incroyables, de beaux moments musicaux et de nombreaux doutes chez nos Coachs préférés. Quels Talents de leur équipe respective choisiront-ils pour participer aux Grands Show en Direct et peut-être atteindre la Finale de The Voice 6 ? Qui sera le plus méritant et saura se démarquer de ses camarades par son interprétation et un choix de chanson judicieux ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice, la suite du samedi 29 avril 2017