Samedi prochain dans "The Voice Kids" - Emission 3

Découvrez en avant-première les toutes premières voix de l'émission 3 de The Voice Kids... Un prime, une nouvelle fois tourné vers l'émotion et les crises de fous-rires. Vous êtres pressés de savoir ce que l'on vous a concoctés ? Rien que pour vous, et en exclu, les toutes premières voix du prime 3 de « The Voice Kids ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.