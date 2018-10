Samy - "We don’t talk anymore" - Charlie Puth feat. Selena Gomez

Samy, 12 ans, vit à Paris et a l’habitude de chanter dans le cabaret de son oncle où il surprend le public avec ses morceaux. Très ému par le message de Karine Ferri lui annonçant sa participation au concours The Voice Kids, le jeune garçon voit son rêve se réaliser. Ce soir, Samy interprète « We don’t talk anymore » de Charlie Puth feat. Selena Gomez sur la scène de The Voice Kids saison 5. Va-t-il convaincre les coachs ? Qui de Jenifer, Soprano, Patrick Fiori ou Amel Bent se retournera ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.