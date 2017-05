Seize talents qualifiés pour les grands shows en direct !

TEMPS FORTS – Après des épreuves ultimes riches en émotion, seize talents vont se retrouver sur la scène des grands shows en direct à partir de samedi 20 mai dès 21h. L’épreuve ultime a livré son verdict et désormais on connait les quatre talents que chaque coach va emmener vers les grands shows en direct. Découvrez-les et rendez-vous à 21heures samedi prochain. On compte sur vous ! Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017