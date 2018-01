Le joli cadeau de Cécyle à sa maman

The Voice, c’est aussi une histoire de famille. Souvenez-vous, la saison dernière Patrizia Grillo s'était présentée devant les coachs. Malheureusement, aucun coach ne s'était retourné. Malgré tout, elle avait repris : "Non, je ne regrette rien" d’Edith Piaf. Cette année, c'est au tour de sa fille Cécyle de se présenter devant les coachs. Bingo, la prestation de la jeune femme a séduit Florent Pagny. En larmes, Cécyle a remercié le chanteur. "Faut pas pleurer même si c’est Florent !", a lancé Pascal Obispo avec humour. "Je suis juste épaté que mes petits camarades ne soient pas là mais en même temps je suis content parce que je suis tout seul et je n’ai pas à me battre pour que vous soyez dans mon équipe !", a confié l’interprète de Ma Liberté de penser avant que la mère de famille ne soit invitée à monter sur scène. EXTRAIT des auditions à l'aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018