Zazie n'hésite pas à quitter le plateau pour ces deux talents

Séquence émotion ce soir dans la première émission de la saison. Pour la première fois, un père et un fils montent sur la scène de The Voice. Un duo délicat qui interprète….. Malheureusement, aucun des coachs ne s’est retourné. Dans ce cas, la règle est simple. Les talents s’éclipsent sans un mot. Pourtant le duo a bouleversé les coachs et Zazie ne peut résister à l’envie de les rencontrer. Intimement, notre coach est persuadée que le lien qui unit ces deux talents est intime. Est-ce des frères ? Est-ce des jumeaux ? Est-ce un père et son fils ? Déjà repartis dans le couloir, Zazie décide de braver « les interdits » et file à leur rencontre. Une rencontre toute en émotion, regardez… - EXTRAIT deq auditions à l'aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018