SéquenceEmotion : Amel Bent fond en larmes…

Il n’aura fallu que quelques secondes à Amel Bent pour reconnaître son titre « Ma philosophie », qui l’a révélé au grand public. Au son des premières notes, la coach frissonne et presse le buzzer en premier ! Séquence émotion assuré pour Amel qui a les larmes aux yeux. Du haut de ses 11 ans, Maïssa a tout d’une grande et interprète à brio cette chanson aux notes difficiles ! Si la jeune fille n’a pas encore visé la lune, c’est le cœur d’Amel qu’elle a su toucher… The Voice Kids saison 5 c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.