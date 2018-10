SéquenceÉmotion : Patrick Fiori et Ermonia font pleurer Nikos !

À la fin de sa prestation, Ermonia a suscité la curiosité de Patrick Fiori. Le prénom de ce jeune talent a mis la puce à l’oreille du coach. En effet, ils sont tous les deux d’origine arménienne ! Ensemble et à capella, ils interprètent sur la scène de The Voice Kids une chanson arménienne. Le temps semble s’être arrêté. Jenifer, Soprano et Amel Bent sont touchés par la puissance de cette prestation. Séquence émotion en coulisse, où Nikos à les larmes aux yeux. Le public est conquis et applaudit ce duo improvisé. Patrick Fiori ponctue sa prestation : « Tu peux être fière de toi et je suis très fier que tu sois là. » The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.