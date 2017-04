Shaby VS Camille Esteban - « Cheap Thrills » (Sia) (Saison 6)

Lors de leur Audition à l’Aveugle respective, Shaby et Camille Esteban ont tapé dans l’œil de Florent Pagny, qui a tout fait pour les avoir dans son équipe. En effet, ces jeunes femmes ont une puissance de voix et vont s’affronter ce soir sur un titre de Sia : « Cheap Thrills ». Revenons sur leur parcours des auditions à l’aveugle : Shaby a séduit les quatre coachs lors de son interprétation puissante du titre d’Aretha Franklin « Natural Woman » lors de ces dernières auditions à l’aveugle de cette saison 6. Son choix se tournera vers Florent Pagny avec qui elle se voit continuer l’aventure. Quant à la Rappeuse et énergique Camille Esteban, Florent Pagny a de suite entendu le potentiel qui l’a fait seul se retourner sur une titre de Diams, « Dans le noir ». Les deux talents vont devoir faire preuve de maîtrise afin de séduire leur Coach Florent Pagny, et de convaincre Zazie, Mika et Matt Pokora. Qui de Shaby et Camille Esteban continuera l’aventure et se qualifiera pour la dernière épreuve avant les Grands Shows en Direct : l’Epreuve Ultime ? Une Battle impressionnante que Florent Pagny aura du mal à départager. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017