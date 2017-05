"Shape of You"- Ed Sheeran : le Making-Of de la BA (exclu)

Pour célébrer et fêter l'arrivée des grands shows en direct, les talents se sont réunis, dans le plus grand secret, dans un studio d'enregistrement. Ils ont enregistré, pour vous, une cover d'Ed Sheeran : "Shape oy you". Découvrez en exclu, pour MYTF1, le making-of de cette bande annonce événement. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !