Shaun - Ziggy (Starmania - Céline Dion)

Dernier talent à passer pour cette première émission d'auditions à l'aveugle de la saison 8. L'enfance de Shaun s'est partagée entre la Martinique, Guadeloupe puis la métropole à l'âge de 11 ans. Grâce à la musique, Shaun a trouvé du réconfort, ayant du mal à s'intégrer à cause de son accent et de ses manières. Puis rejoint une chorale de gospel qui l'aide à s'assumer et redonner confiance en lui. En participant à The Voice, la plus belle voix, Shaun souhaite non seulement toucher les coachs mais aussi transmettre un message de tolérance grâce à son interprétation personnelle de "Ziggy" de la comédie musicale Starmania. Réussira-t-il à séduire nos coachs qui lui permettront de faire partie de la suite de l'aventure de The Voice ? Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1