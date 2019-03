Sherley – Blue Jeans (Lana Del Rey - version Clara Luciani) - en intégralité

Sherley est une jeune femme de 23 ans venant de la Haute-Marne. C’est grâce à son compagnon qu’elle a connu à l’âge de 15 ans, qu’elle découvre une attirance pour la scène. Avec son groupe, elle se produit dans les mariages, les bals du 14 juillet…. Gagne aussi un concours musical dans sa région. Sherley vient à Paris pour saisir sa chance et choisit The Voice pour gauger son niveau, voir ce qu’elle vaut réellement en tant que chanteuse. Ce soir, Sherley nous livre un des titres de Lana Del Rey, « Blue Jeans ». Son interprétation va-t-elle convaincre nos Coachs, Mika, Jenifer, Julien Clerc et Soprano, de lui offrir un accès aux K.O, la prochaine étape de la compétition ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4