PRESTATION - Sherley – Set Fire To The Train (Adele) [Epreuve des KO 1] La pression est a son comble tant côté du coach Jenifer, que des Talents. Sherley s’est présentée aux auditions à l’aveugle pour se tester et savoir ce que sa voix valait. Sherley avait rayonné en interprétant « Blue Jeans » de Lana Del Rey version Clara Luciani. Pour cette nouvelle étape, Sherley a choisi une chanson d’Adele, « Set Fire To The Train ». Avec cette reprise, Sherley va devoir prouver à Jenifer d’avoir eu raison de s’être retournée et de l’avoir prise dans son équipe. C’est un risque périlleux que Jenifer attend de voir si la voix tiendra la note, si haute. Est-ce que l’aventure s’arrêtera là pour Sherley ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019