Bienvenue dans le Showcase Deezer ! Découvrez 4 Talents de The Voice 6 pour un moment plein d’émotions. Audrey, Ann Shirley, Marvin et Shaby, toujours en compétition pour la Finale The Voice 6, vous font le plaisir d’interpréter vos chansons préférées à leur façon ! Frissons garantis !