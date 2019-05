SHOWTIME ! Mika coaché par son Talent, London Loko ? Les rôles s'inversent...

Après avoir remporté la première épreuve en direct de The Voice 8, London Loko se prépare pour le deuxième direct de samedi 25 mai. Son coach Mika vient l'aider à préparer sa prestation et il la veut performeuse sur scène. Et pour bien se faire comprendre sur ces attentes de gestuelle, Mika prend la place du Talent, London Loko. Et là, c'est vrai, c'est beaucoup plus parlant... Ce petit showcase de Mika va ravir les fans... La jeune chanteuse a choisi di'nterpréter un titre de Carmel "Sally". Le challenge sera-t-il relevé ? Réponse SAMEDI à 21H pour vivre le deuxième grand show en direct de THE VOICE SAISON 8.