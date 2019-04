Sidoine - Un samedi soir sur la terre (Francis Cabrel) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION - Sidoine, qui avait bluffé nos trois Coachs Jenifer, Soprano et Mika avec sa reprise personnalisée du titre de Niska « Reseaux » lors des auditions à l’aveugle, est désormais de retour pour son épreuve de KO. Ce soir, il va devoir prouver qu’il mérite sa place pour les très convoités Battles, la prochaine étape de The Voice 2019. Sidoine fait un grand écart artistique à ces KO en reprenant « Un samedi soir sur la terre » de Francis Cabrel pour tenter de s’offrir une place dans la suite de l’aventure. Sidoine, arrivera-t-il à se libérer et à décrocher son ticket pour la prochaine étape de The Voice saison 8 ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019