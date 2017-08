SoCute : Clarisse réalise son rêve, chanter avec Jenifer, son idole !

EXTRAIT - Vous l’aurez compris. Clarisse est une fan inconditionnelle de Jenifer. Le coach offre alors à son talent le plus joli des cadeaux. Un cadeau rare : pouvoir chanter en duo sur le plateau de « The Voice Kids » l’un de ses tubes : « Donne-moi le temps ». Exit Patrick Fiori (qui s’était pourtant retourné). Clarisse n’a d’yeux que pour son idole. Découvrez ce joli moment offert par Jenifer. Ah oui, on est d’accord que l’on n’a pas besoin de vous dire quel(le) coach, Clarisse a choisi… « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017