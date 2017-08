SoCute : Kamil, superstar, fait fondre les coachs

Attention ! Moment #SoCute de la soirée ! Kamil, une bouille à faire craquer tout le monde et un gabarit qui vous donne envie de le prendre dans vos bras… Pour son audition à l’aveugle, il a décidé de reprendre le tube de Black M ft.Kev Adams : « le Prince Aladin ». Pas de chance pour Kamil, le niveau vocal de cette nouvelle saison ne lui permet pas de passer le cap des auditions à l’aveugle. Qu’importe ! Kamil est porté en triomphe par M. Pokora. Et comble du bonheur, il a la chance de reprendre sa chanson « Le prince Aladin » de Black M Ft. Kev Adams entouré de Jenifer, M. Pokora et Patrick Fiori à ses côtés. Faire chanter les coachs et danser tout le public : jolie victoire pour ce petit bout de talent… « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.