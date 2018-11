Ce soir, c’est l’heure des ultimes Battles !

Ce soir, c’est la dernière soirée des Battles de The Voice Kids. Lors des premières Battles, six jeunes talents ont réussi à se qualifier pour la demi-finale : Lili, Ismaël, Madison, Carla, Hindy et Emma. Mais ce soir, la compétition reprend de plus belle. Les quatre coachs vont devoir finaliser leurs équipes. Pour ce faire, les coachs ont désigné trois de leurs jeunes talents par battle pour les confronter sur une chanson qu’ils ont choisie pour eux. La soirée promet de grands moments car talents et coachs ont travaillé dur pour vous offrir des Battles d’exception. Mais à l’issue de chaque prestation, les coachs ne pourront désigner qu’un seul talent pour les accompagner en demi-finale. Installez-vous confortablement, car avec cette dernière soirée de Battles, le trophée de The Voice Kids saison 5 approche à grands pas !