Ce soir, les coachs se lancent à la conquête des derniers talents

Les quatre coachs ont vécu trois premières soirées d’auditions à l’aveugle exceptionnelles ! Ce soir, pour la dernière soirée d’auditions à l’aveugle, ils vont devoir se dépasser pour finir de constituer leur équipe de 9 talents. Ils restent 3 places dans l’équipe de Jenifer. Soprano devra aussi convaincre 3 talents. A son côté, Amel Bent devra remporter 2 belles voix. La soirée s’annonce particulièrement éprouvante pour Patrick Fiori car il ne lui reste plus qu’une seule place ! 4 coachs pour un même but : remporter le trophée de The Voice Kids. Rendez-vous ce soir à 21h sur TF1 pour vibrer grâce aux voix des talents de The Voice Kids – saison 5.