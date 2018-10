Ce soir, de nouveaux talents sont prêts à réaliser leur RÊVE de gosse !

Ce soir, c’est déjà la troisième soirée des auditions à l’aveugle. Les jeunes talents de The Voice Kids attendent ce moment depuis des mois. Et enfin, ce jour est arrivé ! Ils vont passer leur audition à l’aveugle. La journée est passée à mille à l’heure et quoiqu’il arrive, ils se sont fabriqués des souvenirs pour toujours. L’heure des derniers instants a sonné, et comme les plus grands, ils connaissent le trac et l’adrénaline. Alors qu’ils sont fassent leur destin, Karine Ferri est toujours présente pour les rassurer avec un mot ou un geste. Les cœurs battent très vite mais leur détermination est plus forte. Ce soir, c’est le grand soir ! Ils vont passer devant les coachs et savoir s’ils continuent l’aventure The Voice Kids. Et vous, que feriez-vous derrière ce mur ? Trouveriez-vous le courage d’avancer ? Les talents oui car cette scène, c’est un rêve de gosse ! Rendez-vous ce soir à 21h sur TF1 pour la troisième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri. Les 4 coachs Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Amel Bent vous attendent !