Ce soir place aux Battles ! Des choix compliqués attendent les coachs…

Ce soir, place aux Battles de The Voice Kids ! Une étape que les coachs appréhendent particulièrement car c’est avant tout un combat qu’ils livrent contre eux-mêmes. Eliminer des talents, c’est une épreuve très compliquée. La soirée promet de grands moments de musique et de grands moments d’émotion. Les talents ont travaillé dur pour offrir à leur coach des prestations exceptionnelles. Pour ces Battles, chaque coach a imaginé des confrontations à trois au sein de son équipe et à l’issue de chaque performance, c’est le coach et lui seul qui sélectionnera le talent qui gagnera sa place pour la demi-finale ! Qui réussira à créer la meilleure équipe pour la demi-finale ? Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Rendez-vous ce soir à 21h sur TF1 pour le début des Battles de The Voice Kids !