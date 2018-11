Ce soir, The Voice Kids fait place au match des Bleus : Pays-Bas / France

Aujourd’hui, c’est vendredi mais attention, l’émission The Voice Kids ne sera pas diffusée ce soir sur TF1 comme d’habitude. Grégoire Margotton vous informe que ce soir, les coachs laissent leur fauteuil pour faire place au match Pays-Bas / France diffusé à partir de 20h35 en direct sur TF1. Tout le monde va encourager les Bleus ce soir ! Rassurez-vous, Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano accompagnés de leurs talents seront de retour vendredi prochain, le 23 novembre, pour la suite des Battles de la saison 5. A l’issue de cette dernière étape, les coachs auront sélectionné tous les talents qui participeront à la demi-finale. A vos agendas ! Rendez-vous vendredi 23 novembre à 21h sur TF1 pour la suite de la saison 5 de The Voice Kids et tous les jours, découvrez des exclusivités sur MYTF1.