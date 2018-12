Soprano - "A la vie à l’amour"

Il y a sept semaines, Soprano faisait ses premiers pas sur la scène de The Voice Kids et prenait place dans son nouveau fauteuil de coach. Après plus de 20 ans de carrière et surtout une incroyable ascension, le rappeur français a constitué une équipe de talents exceptionnels pour cette cinquième édition. Il est l’artiste qui vend le plus d’albums en France et il a remporté cette année à la dernière cérémonie des NRJ Music Awards le titre « artiste masculin francophone de l’année ». Ce soir, il interprète en direct sur la scène de la finale de The Voice Kids son single « A la vie à l’amour » extrait de son dernier album « Phoenix » sortie depuis le 9 novembre 2018. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.