Soprano et Clément – « Tous les cris, les SOS » (Daniel Balavoine) en duo pour la finale 2019

Tout droit venu de Corse, Clément avait séduit son coach Soprano dès les premières secondes de son interprétation de « Fils à Papa » de Vianney. Semaine dernière, lors de la demi-finale, Clément a emballé le public avec sa reprise « La Quête » de Jacques Brel. Après un parcours sans faute, son Coach est fier de présenter son talent à la voix puissante en finale de The Voice 8. Pour célébrer tous les moments partagés depuis le début de l’aventure et leur collaboration sans failles, soprano et Clément interprètent ensemble un titre de Daniel Balavoine « Tous les cris, les SOS ». Découvrez ce moment de partage ultime inédit. Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019