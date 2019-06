[Soprano] – Clément « La Quête » (Jacques Brel) – Demi-finale

PRESTATION - Il a fait du chemin Clément depuis son audition à l’aveugle quand il a interprété « Fils à papa » de Vianney. Depuis, il n’a jamais quitté l’équipe de Soprano et nous a étonnés au fil de cette saison 8. Depuis le premier direct, ce Corse de 24 ans est plébiscité par le public qui veut le voir chaque semaine évoluer au fil des épreuves. Pour cette demi-finale, Clément s’attaque à un grand classique de la chanson française « La Quête » de Jacques Brel où il nous a fait un show théâtral. Ce choix et sa performance vocale sur ce titre sauront-ils séduire à nouveau les téléspectateurs pour lui permettre d’accéder à la grande finale de The Voice 8 ? Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019