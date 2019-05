[Soprano] : Clément, Vay ou Gage ? Les qualifiés pour la demi-finale sont…. (Direct 2 – Saison 8)

LE CHOIX - Clément, Vay et Gage sont les trois talents de l'équipe de Soprano à se présenter ce soir, pour ce quart de finale, ce deuxième grand show en direct. A l'issue de cette 2è soirée en direct, le public a décidé de sauver Clément. Quant à Soprano, il a décidé de sauver Vay. Gage quitte donc l'aventure de "The Voice" au terme de ce deuxième grand show en direct, aux portes de la demi-finale. Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019