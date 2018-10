Soprano vu par les coachs : « Il parle à SA génération ! »

Le compte à rebours a commencé. Nous voilà à une semaine de l’ouverture de la nouvelle saison de The Voice Kids ! Cette année, les membres du jury ont décidé de vous parler de leurs techniques de coaching. C’est à travers les yeux de Jenifer, Amel Bent et Patrick Fiori, que nous allons découvrir le visage de Soprano. Quel est son rôle ? Comment va-t-il gérer l’aventure ? Soprano va miser sur la « bienveillance » pour rassurer ses jeunes talents. « Il adore partager et l’échange avec le public. Ca ne peut que matcher avec les enfants. Je ne me fais pas de soucis pour lui en tant que coach », souligne Jenifer. Proche des jeunes, pour Patrick Fiori, « Soprano parle à SA génération ! ». Quant à Amel Bent, cette dernière le qualifie comme étant « un artiste de talent et d’une générosité rare ! ». Retrouvez-les dans The Voice Kids saison 5, à partir du vendredi 12 octobre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.