Soprano et son coup de cœur final pour ses KO ?

Il ne reste plus qu’une seule place pour la suite dans l’équipe de Soprano puisque déjà confirmés il y a : Maxime Cassady Mayeul, Vay, Fanswa, Clément. Sept Talents attendent en zone rouge : Pearl, Monstre, Chloé, Scam Talk, Adri1, Clacky et Adrian Byron Burns . Seul un de ces sept chanteurs poursuivra la compétition avec son coach soprano. Les deux autres pourront encore se faire voler par Jenifer, Julien Clerc et ainsi intégrer une autre équipe. Finalement, Soprano décide de garder Scam Talk pour la suite de l’aventure. Pour Agathe et Hannah l’aventure The Voice 8 se termine. Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019