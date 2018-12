Soprano et Lili - "Changer" - Maître Gims

C’est la dernière prestation de Soprano et de son talent Lili. Plus tôt dans la soirée, Lilia a remporté le plus de votes du public face à Inès. Elle représente donc l’équipe de Soprano pour l’ultime épreuve de cette finale et espère sortir vainqueur de la compétition. Mais qui remportera The Voice Kids saison 5 et succédera à Angelina ? Avant de le savoir, Soprano et Lili partagent un moment inoubliable sur la scène de The Voice Kids. En direct, ils interprètent un tube de Maître Gims : « Changer ». Découvrez leur prestation en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.