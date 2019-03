Soprano et Mika en désaccord sur le mystère de Monstre

Monstre, le Talent intrigant et fascinant, vient de livrer une prestation atypique de Reckoning Song - One Day de Asaf Avidan. Masquer d’un bandeau de perles sur les yeux, Mika est curieux et apparemment dérangé et perturbé par le fait que Monstre voit les coachs et eux ne la voit pas. Mika n’est pas d’accord mais salut la provocation qui dégage de Monstre. Quant à Soprano avoue qu’il n’est pas d’accord avec ses amis coachs sur la perception des émotions. Désaccord entre coachs pour un Talent nommé Monstre. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019