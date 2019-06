[Soprano] – Vay « As » (Stevie Wonder) – Demi-finale

PRESTATION - C’est au tour de Vay de l’équipe de Soprano, de se présenter sur la scène de cette demi-finale de The Voice 8. Souvenez-vous samedi dernier, lors du quart de finale, le premier grand show en direct de The Voice 8, Vay avait décidé de reprendre un titre en anglais « Giant » de Calvin Harris & Rag N’Bone Man. Ce choix avait bien payé puisque Vay a été sauvé par son coach Soprano. Pour cette demi-finale, tout dépend du vote du public à 100%. Ce Talent a décidé de livrer une prestation en reprenant un grand titre de Stevie Wonder, « As ». Sa prestation saura-t-elle convaincre les téléspectateurs et internautes de le sauver lors de cette demi-finale face à son adversaire de son équipe, Clément ? Vay, atteindra-t-il l’étape suprême : la grande finale de The Voice 8 ? Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019