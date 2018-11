Soprano Vs Patrick Fiori - Un duel au sommet pour récupérer Ismaël !

Pour la première fois dans The Voice Kids, une nouvelle règle va tout bouleverser ! Ce soir pour la demi-finale, l’enjeu est de taille car chaque coach pourra sauver un jeune talent dans une équipe adverse. Le combat va être rude entre les coachs. Alors qu’Amel Bent vient de sauver Ermonia, un duel commence entre Soprano et Patrick Fiori ! Il veulent tous les deux sauver le même talent ! Il faudra être le plus rusé et le plus rapide pour atteindre le fameux bouton rouge qui fait son grand retour pour cette étape déterminante. Soprano et Patrick Fiori veulent sauver le jeune soulman Ismaël. Avec cette nouveauté, la compétition va monter d’un cran et nous réserve des moments inédits ! Alors, quel coach Ismaël va-t-il choisir ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.