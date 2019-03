Souvenez-vous de ces voix hors normes de THE VOICE depuis 8 saisons

Depuis huit saisons, grâce à The voice, vous avez découvert des voix hors du commun. Touchantes, enivrantes, surprenantes, aucune voix ne vous a laissé indifférents. Dans cette vidéo, revenez sur ces voix qui vous ont le plus surpris : Audrey, The Voice 6, armée de son éventail ; Luc Arbogast, The Voice 2, envoûte public et coachs ; Mood, The Voice 5, nous a fait voyager ; Gulaan, The Voice 7 et son magnifique chant Kanak et aussi, Frédéric Longbois avec sa surprenante reprise de Bécassine (Chantal Goya). Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE la suite du 9 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 5