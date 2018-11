Stella - Camila & Zion Luna - Lilian - "Si t’étais là" - Louane (équipe Jenifer)

C’est au tour de Stella, Lilian, Camila et Zion Luna de fouler la scène des Battles de The Voice Kids saison 5. Jenifer voit donc rentrer sur le ring non pas un trio mais un quatuor ! Tous les quatre, ils vont interpréter la magnifique chanson « Si t’étais là » de Louane. Un titre très ort en émotions. La coach attend beaucoup ses talents sur l’interprétation mais elle les connait bien. Stella est la plus réservée de la bande mais quand elle chante, elle en impose ! Camila et Zion Luna ont des voix magiques qui emportent ailleurs la coach. Lilian doit s’affirme dans cette Battle pour faire passer l’émotion des paroles. La pression est énorme, mais qui tirera son épingle du jeu ? Jenifer doit faire un choix… Qui gagnera son ticket pour la demi-finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.