Stella - "When we were young" - Adele

Stella a 13 ans et arrive tout droit de Corse pour tenter sa chance sur le plateau de The Voice Kids. Si la jeune fille a mis du temps pour accepter sa voix, elle espère bien ce soir que celle-ci fera toute la différence ! Fan depuis toujours de l’émission, Stella voulait absolument participer à The Voice Kids. Ce soir, elle réalise son rêve en interprétant « Where we were young » d’Adele. Sa voix grave se démarque vraiment des autres. Les coachs vont-ils être conquis par cette voix atypique ? Les fameux fauteuils rouges vont-ils se retourner ? Le destin de Stella est entre les mains de Soprano, Amel Bent, Patrick Fiori et Jenifer. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.