SURPRISE - Les coachs MÉTAMORPHOSÉS sur la scène de The Voice Kids

La saison 5 de The Voice Kids commence ce vendredi à 21h sur TF1. Mais dès maintenant sur MYTF1, découvrez les quatre coachs comme vous ne les avez jamais vus ! Alors qu’ils interprètent une des chansons les plus connues de Johnny Hallyday « L’envie », Jenifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori se transforment en véritable super-héros et super-héroïnes ! Cette année, les coachs sont prêts à en découdre toujours dans la joie et la bonne humeur. Vous avez aimé leur performance ? Tant mieux car cette collégiale n'est qu'un avant-goût de cette nouvelle saison... Vous avez booké dans votre agenda la date du vendredi 12 octobre ? Parfait ! Installez-vous confortablement dans votre canapé et écoutez les voix exceptionnelles des jeunes talents de The Voice Kids saison 5... Retrouvez tous les vendredis à 21h sur TF1 des coaches survoltés, un casting de talents bluffant et une énergie débordante sur la scène. "The Voice Kids" revient pour une saison 5 de folie, tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.