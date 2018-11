Surprise : Le message plein de courage de Lara Fabian à Maëlyss

Maëlyss a 11 ans et pour son audition à l’aveugle elle compte bien épater les coachs en reprenant le titre « Caruso » de Lara Fabian. Un choix ambitieux reprit par son idole : « C’est ma chanteuse préférée ! ». Et Maëlyss est fan : « Pour moi, elle est extraordinaire. Elle a toutes les qualités au monde, la voix, le physique… Tout d’une vraie chanteuse ! ». Porteur d’un message très spécial, Nikos lui tend une vidéo… Pour lui donner du courage, Lara Fabian a enregistré un message touchant pour la jeune fille : « Je voulais te souhaiter la meilleure des chances et essayé de donner le plus d’émotions possibles ! ». Surexcitée, elle ne peut contenir sa joie de monter sur scène : « Ce soir, je deviens officiellement Maëlyss Fabian ! ». Rendez-vous ce vendredi 2 novembre à 21h sur TF1 pour la dernière émission des auditions à l’aveugle de The Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.