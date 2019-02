SURPRISE ! Une audition complètement déjantée…de Frédéric Longbois

Ce talent vous l'avez découvert lors de la saison 7 de The Voice où Frédéric Longbois a fait un long chemin dans l'équipe de Mika de The Voice 7. Ce soir, Frédéric Longbois revient sur la scène des auditions à l'aveugle pour faire une surprise aux coachs de The Voice 8 : Julien Clerc, Mika, Soprano et Jenifer. Dès la première note de piano, Mika, le fauteuil tourné, reconnait de suite la patte de l'ex-candidat, Frédéric Longbois qui interprète "Tata Yoyo" d'Annie Cordy. Laissez-vous emporter par cette folle prestation bien personnelle, comme c'est le faire Frédéric Longbois. Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1