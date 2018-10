TalentKids : Laissez-vous emporter par cette nouvelle voix…

La saison 5 de The Voice Kids arrive prochainement sur nos écrans ! Cette année, les talents sont plus nombreux que jamais. À quelques jours de l’émission, une nouvelle voix exceptionnelle se dévoile. Ce talent mystère a su captiver l’attention de TOUS les coachs ! Douce et mature à la fois, les premières notes de cette voix ont également réussi à faire frissonner le public ! Alors que l’appel du buzzer démange Soprano et Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori préfèrent, quant à eux, savourer toutes les notes de ce talent mystère. Mais qui se cache derrière cette nouvelle voix envoutante ? Pour le savoir, rendez-vous vendredi 12 octobre à partir de 21h sur TF1 pour le lancement de la cinquième saison de The Voice Kids. Restez connectés pour encore plus de contenus vidéo exclusifs sur MYTF1 et les réseaux sociaux.