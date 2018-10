EXCLU : Les coachs fondent en larmes à l’écoute de cette nouvelle voix INCROYABLE !

Cette année, les talents sont époustouflants et le niveau est sans limite. Pour continuer sur cette lancée, une nouvelle voix épatante se révèle… La jeune Emma interprète « Je suis malade » de Serge Lama, une chanson difficile qui demande rigueur et justesse. Les premières notes sont décisives et bluffent les coachs, qui ne peuvent plus se contenir ! Entre larmes et frissons, ce très jeune talent a fait se retourner en quelques secondes Soprano, Jenifer, Amel et Patrick, tous émus par cette prestation. Rendez-vous vendredi 19 octobre à partir de 21h sur TF1 pour cette cinquième saison de The Voice Kids.