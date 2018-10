TalentMystère : Une nouvelle voix rock'n'roll va vous faire SWINGUER !

Fermez les yeux et ouvrez grands vos oreilles pour cette nouvelle voix très rock’n’roll ! Ce talent mystère va vous faire voyager dans le temps en interprétant le tube planétaire des années 60 « Johnny B. Goode » de Chuck Berry. Des riffs de guitare endiablés, une voix mature et juste, le tout maîtrisé à la perfection. C’est sûr, ce garçon a le rock dans la peau ! Reprise de nombreuses fois, cette chanson est un choix de taille. Ce talent va-t-il réussir à séduire les coachs ? Il semblerait que OUI ! Dès les premières notes les coachs ont la pêche et s’agitent sur leur fauteuil rouge. Contagieux, ce tube va faire swinguer Amel Bent, Patrick Fiori, Soprano et Jenifer. Le plateau de The Voice Kids 5 est chaud bouillant ! Mais qui se cache derrière cette voix puissante ? Pour le découvrir, rendez-vous vendredi 19 octobre à partir de 21h sur TF1 pour The Voice Kids saison 5 !