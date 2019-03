TALENTROOM – Adrian Byron Burns : Creedence Clearwater Revival – « Proud Mary»

A 67 ans, cet Américain installé en France a choisi la scène de The Voice pour interpréter un des titres de Cat Stevens, « Father And Son ». Ce choix de titre a payé puisque deux coachs, Mika et Soprano ont été sensibles à son timbre de voix très gospel et rassurant. Après son audition à l’aveugle, Adrian Byron Burns vient nous interpréter dans la Talent Room, un titre de Creedence Clearwater Revival, « Proud Mary ». Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 4 de The Voice du samedi 2 mars 2019