Vous avez découvert Agathe samedi soir avec sa reprise d'Elta James, "I'd Rather Go Blind". Au terme de cette première étape de l'émission, les auditions à l'aveugle, Agathe a rejoint l’équipe de Mika. Découvrez son clip ; un titre du grand Charles Aznavour "La Bohème". En attendant de revoir Agathe à la prochaine étape de la compétition. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 1 de The Voice du samedi 9 février 2019