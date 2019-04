TALENTROOM – Alex Adam : James Arthur - Say You Won’t Let Go

Vous avez découvert Alex Adam aux cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 interprétant un titre de William Sheller, « Un homme heureux ». Alex Adam a déjà tenté en saison 6 The Voice qui n’a pas été concluant. En saison 8, Alex Adam retente sa chance et poursuit l’aventure de The Voice 8 avec Julien Clerc. Pour son épreuve des KO, Alex Adam a interprété « F*** You » de Cee Lo Green. En coulisses, Alex Adam nous interprète un titre de James Arthur, « Say You Won’t Let Go » en attendant de revoir ce candidat à la prochaine étape des K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des KO 4– Julien Clerc - de The Voice du samedi 27 avril 2019