TALENTROOM - Ana Carla : « Clandestino » Et « Je Ne T’aime Plus » (Mashup) Manu Chao

Découverte lors des deuxièmes auditions à l'aveugle samedi soir avec sa reprise de “ Diamands ” de Rihanna, Ana Carlo a vu 2 coachs se retourner. C'est avec Jenifer que Ana Carla a décidé de continuer l'aventure The Voice. Dans cette vidéo, découvrez son clip où elle reprend deux titres en mashup de Manu Chao , « Clandestino » Et « Je Ne T’aime Plus ». En attendant de revoir Ana Carla à la prochaine étape de la compétition, les K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 2 de The Voice du samedi 16 février 2019