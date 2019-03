TALENTROOM – Anne-Sophie : P.Y.T – Michael Jackson

A 22 ans, Anne-Sophie s’est présentée aux sixièmes auditions à l’aveugle de The Voice 8 en reprenant la chanson de Minnie Ripperton « Loving You ». Sa voix cristalline a littéralement hypnotisé Jenifer, Mika et Soprano qui se sont retournés. Digne d’une voix tout droit sortie d’un dessin animé, la jeune chanteuse a prouvé sur scène sont authenticité et son originalité. Elle le montre une fois de plus dans la #TALENTROOM en reprenant « P.Y.T » de Michael Jackson. – BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..