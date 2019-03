TALENTROOM – Anton : Versace on the Floor – Bruno Mars

Vous avez découvert Anton aux cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 interprétant un titre de Sinead O'Connor, « Nothing Compares 2 U » accompagné de sa guitare. Anton a impressionné les coachs Jenifer, Julien Clerc et Mika avec sa ballade rock’n roll. Anton a choisi de poursuivre l’aventure de The Voice 8 avec Jenifer. En coulisses, Anton nous interprète un titre de Bruno Mars, « Versace On The Floor» en attendant de revoir ce candidat à la prochaine étape des K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 5 de The Voice du samedi 9 mars 2019