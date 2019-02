TALENTROOM - Antso : Michael Jackson - « Man In The Mirror”

Découvert lors des deuxièmes auditions à l'aveugle samedi soir avec sa reprise “ Talkin' About A Revolution ” de Tracy Chapman, Antso a vu 2 coachs se retourner. C'est avec Julien Clerc que Antso a décidé de continuer l'aventure The Voice. Dans cette vidéo, découvrez son clip où il reprend un titre de Michael Jackson , « Man In The Mirror» . En attendant de revoir Antso à la prochaine étape de la compétition, les K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 2 de The Voice du samedi 16 février 2019