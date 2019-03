TALENTROOM – Camille : Just give me a reason – Pink

En assistant à The Voice 8, Camille est passée du public à la scène. Cette jeune lycéenne de 16 ans a en effet appris qu’elle allait passer les auditions à l’aveugle par Nikos. Le temps pour elle de se préparer et de revenir pour convaincre les coachs. Sa reprise de « Leave a light on » de Tom Walker a conquise Mika. L’authenticité trouvée dans la voix de Camille ne l’a pas laissé indifférent. Désormais dans l’aventure de The Voice 8, elle reprend le tube de Pink « Just Give Me A Reason » dans la #TALENTROOM. BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..